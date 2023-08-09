Стало известно, что в Калуге к ремонту школы привлекают родителей учеников

Во вторник, 8 августа, прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил организовать проверку о возможных нарушениях при проведении ремонта школы № 15 в Калуге.

Прокуратура обратила внимание на информацию в СМИ о том, что родители учеников в этой школе привлекаются к ремонту здания, что является нарушением закона.

Ведомство организует встречу с родительским комитетом школы и родителями учеников, чтобы разобраться в ситуации. По результатам проверки будут приняты меры.

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