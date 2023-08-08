В Калуге возьмут под охрану дом на улице Достоевского

В Калуге дом №55 на улице Достоевского собираются включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Уже проведены соответствующая экспертиза, документы рассматриваются, рассказали во вторник, 8 августа, в Управлении по охране культурного наследия Калужской области.

- Экспертом предлагается включить в единый государственный реестр данный объект под наименованием «Дом Одоевцева», 1-я четверть XIX в. и присвоить ему категорию объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, - пояснили в управлении.

Судя по архивным документам и стилистическим признакам, дом был построен на рубеже 1810-х - 1820-х гг. калужским купцом 3-й гильдии Афанасием Ивановичем Одоевцевым. В первой половине 1830-х годов данной усадьбой в Мешковском переулке (ныне участок ул. Достоевского от ул. Московской до Театральной) владели наследники Одоевцева.

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