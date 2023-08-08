Ремонт больницы в Думиничах запланировали на 2024 год

На 2024 год запланирован капитальный ремонт больницы в поселке Думиничи. Об этом во вторник, 8 августа, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Его здесь не было со времени постройки, а это почти 60 лет назад, - заявил глава региона. - Минздрав по моему поручению включает объект в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2024 год. Сделаем большой объем работ: ремонт инженерных сетей, кровли, фасада, внутренних помещений.

Шапша также поручил местным властям привлекать молодые кадры для работы фельдшерами.

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