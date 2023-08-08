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Летние поездки станут выгодней для клиентов Tele2

Опубликовано: 08.08.2023 12:53 0 237
Летние поездки станут выгодней для клиентов Tele2

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Российский оператор мобильной связи предоставил абонентам возможность экономить при покупке топлива во время летних автопутешествий. Клиенты Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой 10% при оплате с помощью приложения «Турбо». Предложение доступно на участвующих в акции заправках «Газпромнефть», «Татнефть», «Эльф-ойл», «ТАИФ-НК» и других – адресную программу удобно посмотреть прямо в сервисе.

По данным big data Tele2 интерес россиян к внутреннему туризму продолжает расти – за первое полугодие 2023 года он увеличился на 8% год к году. Поддерживая увлечения своих клиентов, Tele2 обеспечила быстрым 4G основную протяженность автомобильных трасс, составила тревел-гид с идеями для поездок выходного дня и совместно с партнерами разработала специальные условия для поездок.

Так, в высокий сезон – до 10 сентября 2023 года, абоненты могут воспользоваться скидкой на топливо при оплате через «Турбо». К этому сервису «Газпромбанка» подключены тысячи АЗС по всей России. С помощью приложения можно найти ближайшую станцию, которая участвует в акции, а по прибытии на нее – выбрать колонку, указать тип и количество топлива, внести оплату. 

Чтобы заправляться по сниженной стоимости, абонентам Tele2 необходимо перейти в раздел «Больше» в приложении или на сайте оператора, затем открыть карточку акции «Скидка на 10% топливо» и нажать на кнопку «Получить промокод». Далее промокод нужно ввести в приложение «Турбо».

Подробнее об этих и других возможностях программы лояльности «Больше» Tele2 можно узнать на сайте оператора. 

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Опубликовано: 08.08.2023 12:53 0 237
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