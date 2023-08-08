В Калуге дороги начали поливать три раза в сутки

В Калуге из-за жары увеличили количество поливов дорог. Об этом сообщил 7 августа начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко.

Поливальные машины выходят на улицы ночью, а также днем – после 11:00 и после 15:00.

Каждый день также поливаются 34 парка и сквера.

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