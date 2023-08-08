Школьник из Калуги отвезет флаг региона на Северный полюс
Блогер из Калуги Тимур Василевский отправится в экспедицию на Северный полюс, сообщил в понедельник, 7 августа, министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Тимур поедет к Земле Франца Иосифа и к Северному полюсу. В состав экспедиции вошли участники, прошедшие отбор, или победители крупных всероссийских проектов.
- Сегодня передал Тимуру флаг Калужской области, чтобы символ нашего региона оказался на другом конце Земли, - отметил Аникеев. - Тимур сейчас перешёл в 11 класс. Хорошо, что выпускники наших школ активно участвуют в проектах. Главное, чтобы это было качественным дополнением учёбы.
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