Школьник из Калуги отвезет флаг региона на Северный полюс

Блогер из Калуги Тимур Василевский отправится в экспедицию на Северный полюс, сообщил в понедельник, 7 августа, министр образования и науки региона Александр Аникеев.

Тимур поедет к Земле Франца Иосифа и к Северному полюсу. В состав экспедиции вошли участники, прошедшие отбор, или победители крупных всероссийских проектов.

- Сегодня передал Тимуру флаг Калужской области, чтобы символ нашего региона оказался на другом конце Земли, - отметил Аникеев. - Тимур сейчас перешёл в 11 класс. Хорошо, что выпускники наших школ активно участвуют в проектах. Главное, чтобы это было качественным дополнением учёбы.

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