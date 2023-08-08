Самые популярные детские имена за июль назвали в Калужской области

За июль в Калужской области родились 690 детей. Во вторник, 8 августа, региональный загс назвал самые популярные имена, которые давали младенцам калужские семьи.

Самые популярные имена мальчиков — Александр, Артём, Дмитрий.

Самые популярные имена девочек — София, Мария и Варвара.

По сравнению с предыдущим месяцем, из списка самых популярных пропали Иван, Анна и Александра.

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