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Скончался бывший главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 18:58 0 252
Скончался бывший главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко

В воскресенье, 6 августа, на 71 году жизни скончался известный российский архитектор Сергей Ткаченко. Об этом сообщили в Союзе московских архитекторов.

Прощание с Ткаченко пройдет 9 августа в Москве в Центральном доме архитектора. Начало – в 11:00.

Сергей Ткаченко был главным архитектором Калуги с сентября 2014 по декабрь 2015 года.

В интервью нашему изданию после отставки он объяснял, что строил большие планы, но в городском бюджете не нашлось средств на долгую работу:

- Когда меня приглашали на должность главного архитектора, замах был большой: задумывалась командная работа по многим направлениям, в том числе по территориальному планированию, которое предполагает принятие градостроительных решений на 10-15 лет вперед, - говорил Ткаченко. – К сожалению, случился кризис. Стало очевидно, что из-за страшного дефицита средств территориальное планирование города невозможно. Власти вынуждены всё своё внимание направлять на решение насущных вопросов.

Весной 2015 года архитектор представлял 10 проектов, которые могли бы изменить Калугу.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 18:58 0 252
Тэги: общество сергей ткаченко
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