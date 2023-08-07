В калужском лесу фотоловушка засняла 10 разных зверей

На лесной тропе в заповеднике «Калужские засеки» в камеру фотоловушки попали 10 разных видов зверей. Видео опубликовано в понедельник, 7 августа.

В кадр попали, в частности, зубр, косуля, рысь, дикие кабаны и заяц.

Камера работала с 14 мая по 16 июля.

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