В Калужской области на 875 браков пришлось 428 разводов

В июле в Калужской области сыграли 875 свадеб. При этом разводов было в два раза меньше - 426, сообщили в понедельник, 7 июля, в региональном загсе.

Умерли 1095 человек, родились 690 детей.

62 калужанина захотели сменить имя, 106 раз устанавливали отцовство, 4 раза в регионе усыновили ребенка.

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