Мошенники скопировали страницу городского головы Калуги

Мошенники использовали данные городского головы Калуги Дмитрия Денисова для переписки с другими людьми. В понедельник, 7 августа, ситуацию прокомментировал сам руководитель городской администрации.

- Сегодня якобы от моего имени в телеграме калужанам поступают письма в личные сообщения, - заявил он. - Профиль полностью копирует фото моего канала в телеграм, но это фейковый аккаунт! Прошу калужан быть бдительными и не вступать в переписку с мошенниками, а сразу же их блокировать!

По словам городского головы, у него нет других каналов и страниц, кроме официальных.

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