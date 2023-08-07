В Калужской области 50 работникам задолжали 2,5 миллиона рублей
В Малоярославецком районе Калужской области прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности организации, осуществляющей сбор неопасных отходов, сообщили в понедельник, 7 августа, в надзорном ведомстве.
Было установлено, что с апреля по май 50 сотрудникам не выплачивали зарплату. Общая сумма составила 2,5 миллиона рублей.
В связи с этим прокуратура возбудила административное дело в отношении юридического лица, а также обратилась в мировой суд Малоярославецкого района с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании невыплаченных денег.
В результате принятых мер долг был погашен в полном размере.
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