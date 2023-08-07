Клещи за неделю укусили 249 жителей Калужской области
За неделю, с 31 июля по 6 августа, в Калужской области 249 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших 31 ребенок.
Чаще всего с клещами сталкивались жители Калуги (105 случаев) и Обнинска (36 случаев).
В лабораториях исследовали 153 клеща. Боррелиоз выявлен в 21,6% случаев.
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