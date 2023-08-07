В Калужской области найден живым пропавший мужчина

Найден живым 54-летний мужчина, которого с 16 июля искали в Москве и Калужской области. Об этом на выходных сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Ранее сообщалось, что он уехал из столицы на автомобиле «Форд» и перестал выходить на связь.

Где именно находился этот человек, волонтеры не уточняют.

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