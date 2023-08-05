В Калуге за неделю родились 96 детей

За неделю, с 31 июля по 5 августа, в Калуге на свет появились 96 детей. Среди них было 49 девочек и 47 мальчиков, сообщили в городском загсе.

Среди редких имен в загсе отметили следующие: Зоя, Илия, Мариэлла, Божена, Мирослав и Богдан.

За этот же период в городе сыграли 88 свадеб.

С начала года в Калуге родились 2410 детей, созданы 1525 семей.

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