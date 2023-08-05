За месяц в Калужской области волонтеры искали 81 человека

За июль нынешнего года жители Калужской области 81 раз обращались к волонтерам по поводу пропажи людей. Такую статистику в пятницу, 4 августа, опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Живыми найдены 66 человек, погибшими – трое, родственник обнаружены в шести случаях. Еще шесть человек ищут.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, - отметили волонтеры.

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