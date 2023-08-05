В Калуге восстановят тир возле школы №28

В Калуге собираются восстановить старый советский тир, который расположен возле школы №28 на улице Трудовой. Об этом сообщили 4 августа в городской Думе.

Планируется, что к зданию подведут коммуникации, внутри сделают ремонт, установят оборудование.

Как заявляют власти, в тире будут проходить занятия по начальной военной подготовке для учеников школ №28 и №44. Также он будет доступен для всех жителей микрорайонов Турынино и 906-я база.

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