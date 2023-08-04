Лесник из Калужской области нашел потерявшегося грибника из столицы

В первых числах августа в Медынском районе Калужской области потерялся грибник из Москвы. Сотрудник местного лесничества Василий Шаройко отправился на поиски пропавшего и через несколько часов вывел мужчину из леса, сообщил министр экологии и природных ресурсов Калужской области Владимир Жипа.

Найти выход смог только один грибник, который сразу же обратился в спасательную службу. Сотрудники МЧС передали информацию в Медынское лесничество из которого на поиски пропавшего москвича направился Василий Шаройко. Спустя несколько часов грибника удалось найти за деревней Колодези, еще час лесник выводил мужчину к машине.

Василию Шаройко было выписана благодарность.

- Помните о важных правилах безопасности, отправляясь в лес. Пользуйтесь ориентирами, компасом, телефоном, - напомнил Жипа. - Не забудьте сообщить близким, куда вы идете. И не забудьте положить в рюкзак необходимое: фонарик, запас еды и воды, аптечку, спички.



Василий Шаройко

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