В Калужской области ищут самый большой помидор

Жителей Калужской области, выращивающих на своих участках томаты из минусинских сортов, приглашают поучаствовать в онлайн конкурсе «День Минусинского помидора», сообщили в пятницу, 4 августа, в горуправе.

Все участники должны прислать видео с обязательным взвешиванием томата на электронных весах.

Срок проведения с 1 по 12 августа. Ознакомиться с условиями конкурса и зарегистрироваться можно на сайте Отдела культуры Минусинска.

Итоги подведут 14 августа. Участник, вырастивший самый большой томат, получит 13 тысяч рублей.

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