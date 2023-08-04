В Калужской области ищут самый большой помидор
Жителей Калужской области, выращивающих на своих участках томаты из минусинских сортов, приглашают поучаствовать в онлайн конкурсе «День Минусинского помидора», сообщили в пятницу, 4 августа, в горуправе.
Все участники должны прислать видео с обязательным взвешиванием томата на электронных весах.
Срок проведения с 1 по 12 августа. Ознакомиться с условиями конкурса и зарегистрироваться можно на сайте Отдела культуры Минусинска.
Итоги подведут 14 августа. Участник, вырастивший самый большой томат, получит 13 тысяч рублей.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!