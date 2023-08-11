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Мы друг другу подходим!

Опубликовано: 11.08.2023 10:02 0 540
Мы друг другу подходим!

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Пивоваренная компания АБ ИнБев Эфес располагает 11 заводами в России — в Калуге, Клину, Иваново, Казани, Уфе, Волжском, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Владивостоке и 3 солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Бренд-портфель компании представлен более чем 75 широко известными алкогольными и безалкогольными брендами. Также недавно мы вышли в новые для нас категории – сидров и энергетических напитков. 

В настоящий момент компания АБ ИнБев Эфес является лидером пивоваренного рынка России по данным Нильсен и работодателем № 1 среди крупнейших FMCG-компаний по версии HH.ru

Что мы предлагаем: 

  • крутую команду и неограниченные возможности для роста;
  • конкурентную зарплату и премии;
  • ДМС, а также страхование жизни и страхование от несчастных случаев;
  • дополнительные отпуска; 
  • функциональное и дополнительное обучение; 
  • бесплатную столовую и корпоративный транспорт для сотрудников производства;
  • программу поддержки сотрудников в период беременности и ухода за ребенком.


Являясь социально-ответственной компанией, мы реализуем масштабные проекты для ментального и физического благополучия наших сотрудников и их семей, а также заботимся о местных сообществах и уделяем особое внимание вопросам экологии и продвигаем принципы ответственного потребления алкоголя.

Наши вакансии: https://kaluga.hh.ru/employer/15959
Наши контакты:
Тел.: +7 (4842) 53-82-21
Email: [email protected] и [email protected]
Присоединяйтесь к нам в ВК и Телеграм

АО «АБ ИнБев Эфес».
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Опубликовано: 11.08.2023 10:02 0 540
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