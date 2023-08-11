Мы друг другу подходим!

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Пивоваренная компания АБ ИнБев Эфес располагает 11 заводами в России — в Калуге, Клину, Иваново, Казани, Уфе, Волжском, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Владивостоке и 3 солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Бренд-портфель компании представлен более чем 75 широко известными алкогольными и безалкогольными брендами. Также недавно мы вышли в новые для нас категории – сидров и энергетических напитков.

В настоящий момент компания АБ ИнБев Эфес является лидером пивоваренного рынка России по данным Нильсен и работодателем № 1 среди крупнейших FMCG-компаний по версии HH.ru

Что мы предлагаем:

крутую команду и неограниченные возможности для роста;

конкурентную зарплату и премии;

ДМС, а также страхование жизни и страхование от несчастных случаев;

дополнительные отпуска;

функциональное и дополнительное обучение;

бесплатную столовую и корпоративный транспорт для сотрудников производства;

программу поддержки сотрудников в период беременности и ухода за ребенком.



Являясь социально-ответственной компанией, мы реализуем масштабные проекты для ментального и физического благополучия наших сотрудников и их семей, а также заботимся о местных сообществах и уделяем особое внимание вопросам экологии и продвигаем принципы ответственного потребления алкоголя.

Наши вакансии: https://kaluga.hh.ru/employer/15959

Наши контакты:

Тел.: +7 (4842) 53-82-21

Email: [email protected] и [email protected]

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АО «АБ ИнБев Эфес».

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