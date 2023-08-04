Следы медведя обнаружили в Калужской области

В районе болота Цветковский мох лесники обнаружили свежие следы медведя. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Зверю около 3-4 лет.

Также обследование болот дало и другие результаты.

- Нашли сразу несколько краснокнижных: росянку круглолистную, воронику черную или шикшу, подбела обыкновенного и болотного мирта, - заявили в Минприроды. - А в пруду на реке Каменец в селе Любунь зафиксировали новое место произрастания занесенного в Красную книгу растения – рогульника плавающего или чилима. Это первый случай произрастания чилима в Спас-Деменском районе. Ранее сведения о нем фиксировались поблизости: на Милятинском водохранилище в Барятинском районе.

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