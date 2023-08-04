В калужском музее мусора «Му-Му» разразился скандал из-за «иконы» Богородицы

В пятницу, 4 августа, руководство художественного музея мусора «Му-Му», находящегося в Жуковском районе Калужской области, дало официальный комментарий по поводу экспоната «iКона», который вызвал неоднозначную реакцию у некоторых посетителей и бурное обсуждение среди активистов.

Экспонат представляет собой «икону» Богородицы. Представителей православной веры возмутило, что в музее разрешили размесить «икону», выполненную из отходов.

Некоторые участники движения предлагают отрубить руку или голову директору музея, кто-то упоминает, что есть табу, которые не стоит переступать, также вспомнили, что при Сталине за такое делали «укорот».

В «Му-Му» отреагировали на подобные заявления и убрали экспонат с выставки. Он был возвращен владельцу, который намерен сделать государственную культурологическую экспертизу и напрямую обратиться к священникам с просьбой прокомментировать экспонат, а также реакцию активистов.

Все результаты, по итогу которых решится судьба экспоната, будут опубликованы на сайте музея.

- Со своей стороны, обращаем внимание на авторскую трактовку экспоната и комментарии Музея на этот счет: ни в каком из этих материалов никогда не усматривалось ни малейшего намека на неуважение чувств верующих и, уж тем более, принижение Великого Образа, - рассказали сотрудники художественного музея мусора.











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