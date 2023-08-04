Прокуратура начала проверку информации о загрязнении крупных озер в Калужской области

Как мы уже рассказывали, жители города Киров Калужской области массово жалуются на состояние воды в озерах.

В пятницу, 4 августа, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

Ранее глава администрации Кировского района Игорь Феденков сообщал, что обследование водоемов запланировано на 8 августа.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.