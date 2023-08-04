ВТБ ускорил в три раза передачу данных о мошенниках в Минцифры России

ВТБ стал первым российским банком, который обеспечил взаимодействие с Минцифры России по анализу данных о звонках и сообщениях мошенников. По оценке банка, сервис ускорит процесс блокировки звонков злоумышленников в три раза. В дальнейшем механизм предлагается тиражировать для всех участников рынка.

Ежедневно ВТБ получает от клиентов информацию о мошеннических звонках из мессенджеров, чат-бота и контакт-центра банка. С начала года в банк поступило более 3 млн таких обращений. Всю информацию ВТБ анализирует совместно с ведомством и операторами мобильной связи для проверки и дальнейшей блокировки подобных вызовов. Ранее такой процесс мог занимать несколько дней.

Новый сервис в режиме онлайн фиксирует номера телефонов, фишинговые ссылки и каналы связи, которые используют злоумышленники для общения со своими «жертвами». Это ускоряет реакцию на новые сценарии атак.

«Мы поддерживаем работу, которую проводит банк ВТБ. От совместных действий правоохранительных органов, ведомств, банков и операторов связи зависит успешность противодействия телефонному мошенничеству. Для блокировки звонков с подменных номеров в декабре 2022 года Роскомнадзор запустил систему «Антифрод». Кроме того, успешно действует наша система «Антифишинг». Блокировка фишинговых ресурсов в доменной зоне .ru и .рф занимает максимум несколько часов. Взаимодействие с бизнесом помогает нам оперативно реагировать на новые угрозы и совершенствовать механизмы борьбы с мошенниками», – рассказал Александр Шойтов, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров. Поэтому мы предложили автоматизировать процесс передачи данных о таких подозрительных звонках и реализовали его совместно с Минцифры. Автоматизация сбора номеров и фишинговых ссылок позволила нам в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов ВТБ. В результате их число снизилось вдвое. Мы уверены, что новая технология будет эффективной для всего рынка, поэтому планируем масштабировать эту технологию для всех игроков банковского рынка, чтобы вместе обеспечить защиту как можно большему числу россиян», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«За последние полтора года за нарушения закона о связи столичными прокурорами возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях в отношении сотовых операторов. Как правило, это мелкие игроки рынка. Благодаря оперативным мерам прокурорского реагирования нам удалось практически полностью исключить такие «подменные» звонки на нумерацию Москвы. Однако мошенники связываются с клиентами банков через сервисы обмена сообщениями, при этом используют символики организаций, от имени которых они якобы действуют. В этой связи мы призываем всех пользователей быть бдительными, в случае поступления подозрительных звонков самостоятельно обращаться в банк за получением информации, не следовать указаниям звонящих лиц, кем бы они не представлялись, ни под какими предлогами не передавать денежные средства незнакомцам. Напоминаем, что сотрудники правоохранительных органов никакие процессуальные действия по телефону не проводят, документы и фото служебных удостоверений в сообщениях не направляют», – рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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