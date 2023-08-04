В Калужской области яблоки за неделю подорожали на 4%

За неделю, с 19 по 26 июля, в магазинах Калужской области рекордсменом по росту цен стали яблоки.

Цены на эти фрукты увеличились в среднем на 4%, сообщили в правительстве региона.

В то же время дешевле на 1-2% стали молоко, сметана, сыр. Цены на овощи борщевого набора снизились до 10%.

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