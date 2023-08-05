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Стали известны самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.08.2023 08:54 0 268
Стали известны самые богатые районы Калужской области

Список самых богатых районов Калужской области на днях обновил Калугастат. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в мае нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский и Жуковский районы.

Областная столица оказалась лишь на четвертой строчке. Калуга по по-прежнему уступает по средней зарплате своим северным соседям, находящимся ближе к Москве.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом из них:

  • Обнинск 84 160 рублей,
  • Боровский район 76 679 рублей,
  • Жуковский район 70 368 рублей,
  • Калуга 63 883 рубля,
  • Малоярославецкий район 61 398 рублей,
  • Ферзиковский район 59 593 рубля,
  • Бабынинский район 59 362 рубля,
  • Дзержинский район 56 133 рубля,
  • Барятинский район 53 245 рублей,
  • Тарусский район 51 792 рубля,
  • Людиновский район 51196 рублей,
  • Куйбышевский район 48 398 рублей,
  • Козельский район 46 962 рубля,
  • Износковский район 46 544 рубля,
  • Кировский район 46 497 рублей,
  • Мещовский район 45 455 рублей,
  • Перемышльский район 45 143 рубля,
  • Сухиничский район 44 371 рубль,
  • Ульяновский район 44 308 рублей,
  • Мосальский район 44 282 рубля,
  • Медынский район 44 007 рублей,
  • Спас-Деменский район 42 622 рубля,
  • Жиздринский район 41 880 рублей,
  • Юхновский район 41 010 рублей,
  • Хвастовичский район 39 468 рублей,
  • Думиничский район 38 753 рубля.

Средняя зарплата по всей Калужской области в мае выросла до 64 230 рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.08.2023 08:54 0 268
Тэги: общество статистика зарплата
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