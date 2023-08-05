Стали известны самые богатые районы Калужской области
Список самых богатых районов Калужской области на днях обновил Калугастат. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в мае нынешнего года.
Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский и Жуковский районы.
Областная столица оказалась лишь на четвертой строчке. Калуга по по-прежнему уступает по средней зарплате своим северным соседям, находящимся ближе к Москве.
Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом из них:
- Обнинск 84 160 рублей,
- Боровский район 76 679 рублей,
- Жуковский район 70 368 рублей,
- Калуга 63 883 рубля,
- Малоярославецкий район 61 398 рублей,
- Ферзиковский район 59 593 рубля,
- Бабынинский район 59 362 рубля,
- Дзержинский район 56 133 рубля,
- Барятинский район 53 245 рублей,
- Тарусский район 51 792 рубля,
- Людиновский район 51196 рублей,
- Куйбышевский район 48 398 рублей,
- Козельский район 46 962 рубля,
- Износковский район 46 544 рубля,
- Кировский район 46 497 рублей,
- Мещовский район 45 455 рублей,
- Перемышльский район 45 143 рубля,
- Сухиничский район 44 371 рубль,
- Ульяновский район 44 308 рублей,
- Мосальский район 44 282 рубля,
- Медынский район 44 007 рублей,
- Спас-Деменский район 42 622 рубля,
- Жиздринский район 41 880 рублей,
- Юхновский район 41 010 рублей,
- Хвастовичский район 39 468 рублей,
- Думиничский район 38 753 рубля.
Средняя зарплата по всей Калужской области в мае выросла до 64 230 рублей.
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