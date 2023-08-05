Стали известны самые богатые районы Калужской области

Список самых богатых районов Калужской области на днях обновил Калугастат. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в мае нынешнего года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский и Жуковский районы.

Областная столица оказалась лишь на четвертой строчке. Калуга по по-прежнему уступает по средней зарплате своим северным соседям, находящимся ближе к Москве.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом из них:

Обнинск 84 160 рублей,

Боровский район 76 679 рублей,

Жуковский район 70 368 рублей,

Калуга 63 883 рубля,

Малоярославецкий район 61 398 рублей,

Ферзиковский район 59 593 рубля,

Бабынинский район 59 362 рубля,

Дзержинский район 56 133 рубля,

Барятинский район 53 245 рублей,

Тарусский район 51 792 рубля,

Людиновский район 51196 рублей,

Куйбышевский район 48 398 рублей,

Козельский район 46 962 рубля,

Износковский район 46 544 рубля,

Кировский район 46 497 рублей,

Мещовский район 45 455 рублей,

Перемышльский район 45 143 рубля,

Сухиничский район 44 371 рубль,

Ульяновский район 44 308 рублей,

Мосальский район 44 282 рубля,

Медынский район 44 007 рублей,

Спас-Деменский район 42 622 рубля,

Жиздринский район 41 880 рублей,

Юхновский район 41 010 рублей,

Хвастовичский район 39 468 рублей,

Думиничский район 38 753 рубля.

Средняя зарплата по всей Калужской области в мае выросла до 64 230 рублей.

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