В Калужской области ищут родственников 67-летней женщины

В среду, 2 августа, на ж/д вокзале в городе Малоярославец Калужской области нашли 67-летнюю Надежду Евгеньевну Цымбалюк, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

У женщины худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, волосы седые, глаза серые.Она одета в черное болоньевое пальто, синий халат и черные сапоги.

Сотрудники поискового отряда обратились к жителям региона с просьбой помочь найти родственников пенсионерки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, обратитесь по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргам поиска.

Инфорги:

Елена 89056427417

Наталья Метла 89208902449





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