Депутаты Калуги встретились с делегацией из Дагестана

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов провели встречу с делегацией из Дагестана. Калугу посетили председатель собрания депутатов города Каспийск Абдулвахид Джаватов и представитель правительства республики Дагестан Бейдулах Исаев.

В ходе встречи стороны обменялись опытом и обсудили перспективные направления сотрудничества. Глава Калуги рассказал о строительстве школ, детских садов и многоквартирных домов, благоустройстве территорий и работе промышленных предприятий города. Обсуждалась реализация совместных проектов в сфере жилищного строительства, развития агропромышленного комплекса, логистики и создания сопутствующей инфраструктуры.

- Развитие отечественного агропромышленного комплекса – залог обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Это перспективная отрасль, инвестиции в которую будут способствовать развитию экономики региона, появлению новых рабочих мест и расширению ассортимента продовольственных товаров, – подчеркнул Юрий Моисеев.

- Нам интересен опыт Калуги в части привлечения инвестиций, развития промышленности, совершенствования социальной инфраструктуры. Мы очень ценим дружеские отношения между нашими городами и надеемся на успешную реализацию совместных проектов, – отметил Абдулвахид Джаватов

Гости из Дагестана детально обсудят перспективы совместных проектов с руководителями подразделений Городской Управы и представителями областных министерств. Также участники встречи поддержали предложение заключить соглашение о сотрудничестве между Калугой и Каспийском.

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