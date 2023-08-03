Калужская область вошла в ТОП-3 регионов России по числу фишинговых атак на интернет-пользователей

Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования по тематике фишинговых рассылок, проведенного МТС RED, дочерней компанией МТС по кибербезопасности. Опрос выявил, что в первом полугодии 2023 года регионы Центральной России, в том числе Калужская область, заняли второе место среди субъектов РФ по числу фишинговых1 рассылок. В них злоумышленники просили пользователей ввести свои логины-пароли от аккаунтов в различных сервисах – 11,6% от всех случаев запроса данной информации.

Чаще всего фишинговые письма распространялись от имени крупных банков и госорганов – на них совокупно пришлось 77,4% всех фишинговых рассылок. Еще 11,6% фишинговых писем были отправлены якобы от крупных промышленных предприятий.

В первом полугодии 2023 самые популярные темы фишинговых рассылок, которые получали жители Калужской области, были связаны с возможностью быстрого и легкого заработка. Так, 48% пользователей получили предложения вложить денежные средства в акции или проекты с высокой доходностью; 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% получателей фишинговых рассылок столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.

При этом злоумышленники пытались получить данные банковских карт граждан (35,8% подобных случаев). Еще в 24,4% случаев целью инициаторов фишинга были паспортные данные, и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

«Активность кибер-мошенников в последние годы активно растет. По нашим данным, с 2020 года к настоящему моменту объем фишинга в регионах ЦФО вырос в два раза. Фишинговые рассылки активно направляются в адрес жителей нашей и соседних областей, а масштабные кибер-атаки – на коммерческие компании и особенно интернет-ресурсы государственных органов власти. Сегодня сервисы МТС помогают отражать кибер-нападения на информационные ресурсы властей и бизнеса в нескольких регионах Центральной России. А чтобы защититься от фишинговых рассылок обычным пользователям интернета, советую калужанам запомнить несколько простых правил безопасности, а также обучить им детей и старших родственников, пользующихся интернетом. Важно, не переходить по незнакомым ссылкам, даже если это ссылки от ваших друзей в социальных сетях, обращать внимание на адрес интернет-страницы – он не должен быть слишком коротким, а также не сохранять в избранных адреса сайтов, которые используются для платежей», – рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.



1 Фишингом называется вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей – логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

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