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Средняя зарплата в Калужской области выросла до 64 230 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 08:25 2 762
Средняя зарплата в Калужской области выросла до 64 230 рублей

На днях Калугастат опубликовал отчет о средней зарплате в Калужской области. Приводятся данные за май нынешнего года на предприятиях и в компаниях, где больше 15 сотрудников.

Средний доход до вычета налога составил 64 230 рублей.

Этот показатель выше апрельской средней зарплаты на 3,1%. По сравнению с маем 2022 года рост дохода в Калужской области составил 13,9%.

Если учитывать зарплаты индивидуальных предпринимателей и работников малых компаний, то средняя зарплата за май 2023 года в Калужской области составила 58 853 рубля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.08.2023 08:25 2 762
Тэги: общество зарплата статистика
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