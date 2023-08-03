Утром в четверг, 3 августа, на набережной Яченского водохранилища в Калуге прошел смотр техники МЧС. Фото опубликовала пресс-служба регионального управления.

На вертолетную площадку приехали 49 единиц техники.

Как отметили в МЧС, в нынешнем году парк техники пополнился двумя пожарными автоцистренами на базе шасси «Урал» и легковым автомобилем «Лада Гранта».

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