В августе жители Калужской области смогут увидеть метеорный поток Персеиды

12-13 августа в Калужской области можно будет понаблюдать за звездным дождем, сообщили сотрудники калужского музея истории космонавтики. В это время луна только начнет расти и ее свет не будет мешать разглядеть необычное явление.

Сильный звездопад происходит ежегодно при пересечении Землей хвоста кометы Свифта-Таттла. Если небо будет достаточно светлое, то невооруженным глазом можно будет увидеть свечение белых метеоров. Персеиды похожи на белые струйки и словно расчерчивают небо.

По словам работников музея, в городе небо достаточно серое из-за засветок, поэтому, чтобы по-настоящему насладиться персеидами, лучше уехать из города и найти открытую местность.

- Персеиды будут разлетаться по всему небу, их пик традиционно приходится на 12 августа, - рассказали в музее. - Главное, чтобы была ясная погода.

Метеоры будут проявлять активность за неделю до и после обозначенных дат. Наблюдать лучше с 12 до 3 часов ночи.

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