В Калуге осталось только два безопасных места для купания

Жара пришла в Калужскую область, и многие на выходных, 5-6 августа, захотят искупаться. Однако подходящих для этого водоемов практические не осталось. На днях региональное управление Роспотребнадзора обновило список.

В Калуге воды соответствует нормам в Рождественских прудах и реке Песочня.

А вот в Оке, Угре, Сероводородных озерах, Яченском водохранилище, Резвани и Вырке купаться санитарные врачи не рекомендуют.

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