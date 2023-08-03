В Калуге осталось только два безопасных места для купания
Жара пришла в Калужскую область, и многие на выходных, 5-6 августа, захотят искупаться. Однако подходящих для этого водоемов практические не осталось. На днях региональное управление Роспотребнадзора обновило список.
В Калуге воды соответствует нормам в Рождественских прудах и реке Песочня.
А вот в Оке, Угре, Сероводородных озерах, Яченском водохранилище, Резвани и Вырке купаться санитарные врачи не рекомендуют.
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