В калужский спортивный центр купили новый автомобиль для перевозки инвалидов после вмешательства прокуратуры

Люди с ограниченными возможностями здоровья на приеме к прокурору Калужской области Константину Жилякову обратились с просьбой об обеспечении физкультурно-спортивного центра «Лидер» новым автомобилем, сообщили в четверг, 3 августа, в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что машина, которая использовалась для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, не отвечала требованиям безопасности и правилам эксплуатации.

У автомобиля была коррозия кузова и крыши, в салоне отсутствовали ремни безопасности для фиксации инвалидных кресел, двери и боковые вспомогательные ступени были неисправны.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление в адрес горуправы. В результате его рассмотрения, в центр был приобретен новый автомобиль для перевозки инвалидов. Его стоимость составила свыше 5 миллионов рублей.

В данный момент машина доставлена в «Лидер» и проходит процедуру оформления документов.

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