В Калуге состоится фестиваль короткометражного кино

В калужском ИКЦ 4 и 5 августа состоится показ короткометражных фильмов под открытым небом. Местные жители увидят программу 10-го Фестиваля уличного кино, который открылся 29 июня в Москве. Гостей ждут к 18:00, вход свободный.

В программу этого года вошли фильмы, которые были созданы за последние два года как начинающими, так и опытными российскими режиссерами и сценаристами.

Гости фестиваля увидят фильмы с Константином Хабенским, Юрием Стояновым и другими известными артистами. В этом году, впервые за всю историю фестиваля, лучшие фильмы будут выбирать не только зрители с помощью поднятых вверх фонариков, но и профессиональное жюри.

Команда лучшего фильма получит 1 000 000 рублей.

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