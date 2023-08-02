Калужане за год увеличили траты в магазинах, ресторанах и кафе

За первое полугодие оборот розничной торговли в Калужской области вырос до 131,306 миллиарда рублей. Это на 0,2% больше, чем было за шесть месяцев 2022 года, сообщили в среду, 2 августа в Калугастате.

На продукты калужане потратили в магазинах 64,795 миллиарда, рост – 1,1%. Траты не непродовольственные товары уменьшились на 0,7% - до 66,51 миллиарда рублей.

В кафе и ресторанах жители Калужской области оставили за полгода 7,089 миллиарда рублей. Это на 3,8% больше, чем в 2022-м.

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