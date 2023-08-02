Для калужских охотников обозначили сроки на сезон

В среду, 2 августа, в региональном минприроды рассказали о сроках охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных.

Периоды охоты на болотно-луговую дичь: с 25 июля по 31 декабря и с 12 августа по 31 декабря.

На территории региона разрешены к добыче: бекасы (обыкновенные), гаршнеп, турухтанн, чибис, тулес, улиты (черныш, фифи, щеголь), мородунка, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.

Запрещено охотиться на куликов-сорок, больших улитов, травников, поручейников, дупелей, больших кроншнепов и больших веретенников.

Периоды охоты на водоплавающую дичь: с 12 августа по 31 декабря

На территории Калужской области разрешено охотиться на гусей, казарок, уток, лысух, камыщниц.

К отстрелу запрещены серый гусь, пискулька, краснозобая и чернозобая казарка, серая утка, шилохвость, широконоска, белоглазый нырок.

Периоды охоты на полевую дичь: с 5 августа по 29 февраля и с 12 августа по 31 декабря.

В регионе можно охотиться на серых куропаток, перепелов, голубей (сизый и вяхирь).

Запрещен отстрел белых куропаток, клинтух, обыкновенных горлиц и кольчатых горлиц.

Периоды охоты на боровую дичь: 5 августа по 29 февраля и с 19 августа по 29 февраля.

В Калужской области разрешены к отстрелу глухари, тетерева, рябчики и вальдшнепы.

Поохотиться на копытных жители региона смогут:

с 1 июня по 29 февраля

с 1 октября по 10 января

с 15 июля по 15 августа

с 15 сентября по 10 января

с 1 сентября по 30 сентября

с 1 октября по 10 января

с 1 сентября по 30 сентября

с 1 октября по 10 января

с 1 сентября по 30 сентября

Охота разрешена на всех половозрелых кабанов, косуль, лосей, пятнистых и благородных оленей и ланей.

На пушных животных: крот обыкновенный, барсук, заяц (беляк и русак), лисица, енотовидная собака, водяная полвека, ондатра, бобр, белка, горностай, дикие кошки, куница (лесная, каменная), ласка, норка американская, хорь (лесной, степной), волк сроки охоты:

1 июня – 25 октября

15 августа-31 октября

15 сентября -29 февраля

1 октября-31 марта

10 сентября-29 февраля

1 октября-29 февраля

15 октября- 29 февраля

1 августа-31 марта











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