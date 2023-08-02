Жители калужского Кирова массово жалуются на состояние воды в озерах

Жители города Киров Калужской области массово жалуются на состояние воды в озерах в черте города.

- Куда смотрят местные власти?? И как здесь купаться? – написала наша читательница 1 августа и прислала фото.

В среду, 2 августа, ситуацию с озерами прокомментировал глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Он заявил, что чиновникам поступило много жалоб, но водоемы в федеральной зоне ответственности, поэтому администрация обратилась в министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

- В июне специалисты министерства обследовали водные объекты, их водоохранные зоны и прилегающую местность - сброс неочищенных сточных вод не выявили, - заявил Феденков. - Результат отбора воды в Верхнем водохранилище имел незначительные превышения по показателю биохимического потребления кислорода, который говорит о количестве органических загрязнений. Вода в Нижнем водохранилище соответствовала предельно допустимым показателям. Сейчас вода стала еще зеленее, что не могло не взволновать жителей. Выехал посмотреть состояние Верхнего водохранилища. Да, вижу, что вода зелёная, поэтому еще раз направим обращение в Минприроды о проведении повторного выездного мероприятия.

Ожидается, что обследование пройдет 8 августа.

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