На раскопках в Калужской области обнаружили средневековые монеты

Во время археологических раскопок в Ферзиковском районе обнаружили средневековые предметы. Об этом в среду, 2 августа, рассказали в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

У деревни Троицкое, где несколько столетий назад еще был город Любутск, нашли монеты, лезвия ножей, застежки, бусины, пряслица и декоративные накладки.

- Экспедиция проходит несколько недель в середине лета и каждый раз дополняет имеющиеся сведения новым материалом, - пояснили в управлении. - В культурном слое обнаруживаются предметы быта, украшения, деньги.

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