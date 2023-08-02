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ВТБ: объем продаж розничных кредитов в России в этом году достигнет 15 трлн рублей

Опубликовано: 02.08.2023 12:12 0 148
ВТБ: объем продаж розничных кредитов в России в этом году достигнет 15 трлн рублей

За семь месяцев этого года объем розничного кредитования в России приблизился к 8,4 трлн рублей, а по итогам года он может достичь 15 трлн рублей. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ отмечает рекордный рост потребительской активности населения в этом году. За 7 месяцев спрос населения на кредиты составил около 8,4 трлн рублей, что на 81% превышает значения за аналогичный период прошлого года. Драйвером развития рынка выступает залоговое кредитование – ипотека и автокредиты. За семь месяцев российские банки выдали 3,6 трлн рублей жилищных кредитов и 4 трлн рублей – потребительских. Ожидается, что эта тенденция сохранится до конца года.

ВТБ по итогам семи месяцев нынешнего года выдал свыше 1,4 трлн рублей в рамках розничного кредитования, что более чем в 1,5 раза превышает результат за январь-июль 2022 года. Продажи ипотеки в банке превысили 675 млрд рублей, кредитов наличными – более 590 млрд рублей, автокредитов – 88 млрд рублей.

«По нашим оценкам, рынок кредитования в этом году полностью восстановится, на 8,5% превысив значения рекордного 2021 г. и примерно на 45% – прошлого года. В наибольшей степени этому росту будут способствовать ипотека и автокредиты, где сформировался повышенный отложенный спрос с прошлого года. Даже несмотря на подъем ключевой ставки, который произошел впервые за несколько месяцев и уже повлиял на ценовые параметры по ипотеке в крупных банках, темпы роста розничного рынка в этом году останутся двузначными», – прокомментировал Анатолий Печатников.

При этом на фоне активного роста кредитования население демонстрирует высокую ответственность при погашении своих обязательств и не допускает роста просрочки. «Ситуация с просроченной задолженностью стабильна для банков и финансовой системы в целом, мы не видим признаков «перегрева». Например, в сегменте ипотечного кредитования общий уровень просрочки – меньше 1%. Этому способствует высокая дисциплина заемщиков, общий экономический рост, в том числе – индексация зарплат во многих компаниях, а также широкий набор программ поддержки заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию», – добавил зампред ВТБ.

 

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Опубликовано: 02.08.2023 12:12 0 148
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