Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Глава городского самоуправления Калуги поздравил десантников

Опубликовано: 02.08.2023 12:09 0 386
Глава городского самоуправления Калуги поздравил десантников

Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск собрались в сквере Защитников Отечества. Их поздравили руководители города и области. 

- Бойцы ВДВ – элита наших вооружённых сил, это звание они заслужили своей отвагой и героизмом в годы Великой Отечественной войны, в ходе войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе. И сегодня воины-десантники насмерть стоят в борьбе с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции, – подчеркнул депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.  

- На протяжении всей своей истории Воздушно-десантные войска сражались на самых опасных участках, успешно выполняли самые трудные задачи. Сегодня десантники на передовой, также как их отцы и деды, проявляют стойкость и героизм, хранят традиции десантного братства. Вы – настоящие наследники Победы! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов, а нашей стране – скорейшей победы над фашизмом! – обратился к участникам митинга Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.  

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших товарищей, возложили цветы к Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 02.08.2023 12:09 0 386
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Выбор и покупка шин: как не ошибиться
Квитанции по форме ОКУД 0504510
Сертификация пищевой продукции

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru