Глава городского самоуправления Калуги поздравил десантников

Бойцы и ветераны Воздушно-десантных войск собрались в сквере Защитников Отечества. Их поздравили руководители города и области.

- Бойцы ВДВ – элита наших вооружённых сил, это звание они заслужили своей отвагой и героизмом в годы Великой Отечественной войны, в ходе войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе. И сегодня воины-десантники насмерть стоят в борьбе с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции, – подчеркнул депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

- На протяжении всей своей истории Воздушно-десантные войска сражались на самых опасных участках, успешно выполняли самые трудные задачи. Сегодня десантники на передовой, также как их отцы и деды, проявляют стойкость и героизм, хранят традиции десантного братства. Вы – настоящие наследники Победы! Желаю вам здоровья, благополучия и успехов, а нашей стране – скорейшей победы над фашизмом! – обратился к участникам митинга Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Собравшиеся минутой молчания почтили память павших товарищей, возложили цветы к Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

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