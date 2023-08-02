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В Калуге из-за неисправных вентканалов в доме отключили газ

Елена Сумак.
Опубликовано: 02.08.2023 11:11 0 546
В Калуге из-за неисправных вентканалов в доме отключили газ

В понедельник, 31 июля, на странице городского головы Калуги Дмитрия ДЕНИСОВА появились обращения жителей, проживающих по адресу: улица Линейная, дом 26/6.

- Как же нам решить вопрос с подключением газа на плиты, - спрашивает Елена ГУСЕВА, - С августа 22 года отключили котлы ( отопление и горячую воду), а в субботу ночью отключили и плиту .. а УК уже нет .. как нам жить с детьми ...и долго будет решаться вопрос с приставными ветканалами с марта месяца?

- Линейная 26/6 - 28 июля 2023 года в 23:00 неизвестные мне лица отключили нам газ во всех подъездах, оставив семьи с детьми, пенсионерами и инвалидом без возможности помыться и приготовить еду! - возмущается Екатерина ЗАЙЦЕВА. - Жильцы вынуждены были массово начать использование электрических приборов ( чайники , мультиварки и микроволновые печи) не смотря на старую проводку, которая загоралась и ни раз . Но выбора людям не оставили. По сей час газ так и не был включен. Просьба принять меры!

Мы обратились за комментарием к специалистам.

- Управляющая компания указанного дома провела проверку вентиляционных каналов, результаты принесла нам, на их основании мы приняли решение для безопасности жильцов временно перекрыть газ,  - пояснили нам в городской службе газового хозяйства. - В доме выявлено разрушение оголовок, пользоваться водонагревателями нельзя. Газ в плиты вернем после того, как отключат заглушки. Если управляющая компания добросовестная, недели за две могут починить оголовки вентканалов. Но что с этой конкретной ситуацией, сейчас сказать не можем.

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Елена Сумак.
Опубликовано: 02.08.2023 11:11 0 546
Тэги: газ многоквартирные дома
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