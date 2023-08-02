Рассыпающееся здание Дома культуры в Калуге огородят ленточкой
Как мы писали ранее, стены Дома культуры в Калуге падают людям на головы.
Фасад здания в микрорайоне Малинники разрушается уже не первый год.
В среду, 2 августа, городская управа Калуги сообщила, что опасный участок будет огорожен.
- Добрый день, для обеспечения безопасности сегодня участок будет огорожен, - говорится в сообщении. - Это помещение принадлежит спортивной школе Торпедо, и на его капитальный ремонт есть проект, но, к сожалению, финансирование на проведение работ пока не выделено.
Постараемся выполнить капремонт здания в следующем году, это зависит от выделенных средств.
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