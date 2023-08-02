Рассыпающееся здание Дома культуры в Калуге огородят ленточкой

Как мы писали ранее, стены Дома культуры в Калуге падают людям на головы.

Фасад здания в микрорайоне Малинники разрушается уже не первый год.

В среду, 2 августа, городская управа Калуги сообщила, что опасный участок будет огорожен.

- Добрый день, для обеспечения безопасности сегодня участок будет огорожен, - говорится в сообщении. - Это помещение принадлежит спортивной школе Торпедо, и на его капитальный ремонт есть проект, но, к сожалению, финансирование на проведение работ пока не выделено.

Постараемся выполнить капремонт здания в следующем году, это зависит от выделенных средств.

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