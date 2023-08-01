Рейсы из Калуги в Махачкалу собираются открыть в 2024 году

В 2024 году из аэропорта «Калуга» планируется открыть рейсы в Махачкалу. Сейчас формируется маршрутная сеть, рассказали в пресс-службе аэропорта во вторник, 1 августа.

Планируется возобновить полеты в Калининград, Екатеринбург и Казань, а также увеличить число рейсов в Ереван.

Также в аэропорту сообщили, что в расписании сохранятся рейсы в Минск, Мурманск, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Сочи.

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