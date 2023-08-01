За месяц в Калуге сыграли 429 свадеб
За июль в Калуге поженились 429 пар. Такую статистику во вторник опубликовал городской загс.
Интересно, что 133 женщины и 125 мужчин вступали в брак повторно, первые их попытки создать семьи закончились разводами.
Средний возраст жениха составил около 27 лет, невесты – около 22 лет.
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