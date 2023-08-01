Стали известны самые популярные детские имена в Калуге
Как мы уже рассказывали, за июль в Калуги родились 314 детей. Городской загс во вторник, 1 августа, опубликовал список самых популярных имен.
Девочек чаще всего называли София, Мария, Ева и Василиса.
Мальчиков – Михаил, Александр, Артем, Матвей.
За месяц на свет появились 176 девочек и 138 мальчиков.
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