Из Калужской области экспортировали 265 тонн лисичек

Нынешним летом из Калужской области вывезли на продажу 265 тонн лисичек. Продукцию доставляют в Германию, Литву и в другие страны Европы, сообщили во вторник, 1 августа, в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным исследований грибы свободны от карантинных объектов. После оформления фитосанитарных сертификатов лисички отправляются грузоперевозчикам.

Лисички содержат витамины В1, В6, клетчатку, калий, цинк, медь, и обладают высокими вкусовыми свойствами.

- Кроме того, в лисичках содержится особое вещество – хитинманноза, - отметили в Россельхознадзоре. - Считается, что благодаря нему грибы не поражаются различными червями. Некоторые фармацевтические фирмы даже закупают лисички, выделяют из них хитинманнозу и используют её в составе различных препаратов.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.