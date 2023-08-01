В Калуге за июль родились 314 детей

За июль на территории Калуги родились 314 детей. Среди них было 176 девочек и 138 мальчиков, сообщили во вторник в городском загсе.

В двух калужских семьях родились двойни.

Чаще всего калужане становились мамами и папами в возрасте от 30 до 34 лет.

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