В Калуге пройдет смотр пожарной техники

Утром в четверг, 3 августа, на набережной Яченского водохранилища в Калуге пройдет смотр техники МЧС. Об этом сообщили в главном управлении министерства.

Начало мероприятия на вертолетной площадке – в 10:00.

Помимо представителей МЧС, на смотр приедут сотрудники городской управы и коммунальных служб.

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