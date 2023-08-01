В Калужской области «поселился» электронный звонарь
На колокольне Никольского храма в Мосальске девять колоколов приводит в движение электронный звонарь, сообщили в министерстве цифрового развития во вторник, 1 августа.
Программа работает с помощью электромагнитов и запускается дистанционно.
В программе представлено 70 мелодий – несколько звонов Оптиной Пустыни, Троице-Сергиевой Лавры и других храмов.
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